Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwischen Tieschen, Bad Radkersburg und Murfeld geht es in der kommenden Woche im Rahmen des ersten „Glamur Festivals“ rund. © Thomas Plauder

Mit dem „Big Jump“ will man alljährlich in ganz Europa auf den Wert von lebendigen und sauberen Flüssen aufmerksam machen. Seit 2014 springt man in Österreich im Rahmen des „Big Jumps“ in die Mur. Erst in Halbenrain und zuletzt bei der Rollfähre in Weitersfeld.