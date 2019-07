Facebook

Bürgermeister Karl Wratschko testet eine der neuen Stationen im Motorikpark Gamlitz © Robert Lenhard

Los ist in Gamlitz eigentlich immer etwas. Dieses Wochenende ist aber so ziemlich die ganze Gemeinde auf den Beinen. Grund ist das 60-jährige Jubiläum der Markterhebung, das am 6. und 7. Juli mit einem dichten und zugleich abwechslungsreichen Programm gebührend gefeiert wird. Der Auftakt am Samstag steht ganz im Zeichen des Motorikparks und der Vereine. Der 2011 eröffnete Motorikpark wurde in den letzten Wochen um zwölf neue Stationen auf insgesamt 41 erweitert. „Das war uns ein großes Anliegen, weil der Motorikpark sehr gut angenommen wird. Pro Jahr zählen wir rund 180.000 Besucher, darunter nicht nur viele Einheimische, sondern auch Urlauber“, freut sich Bürgermeister Karl Wratschko.