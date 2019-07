Facebook

Der Pkw kam auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum © FF Straß

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Gemeinde Vogau in der südlichen Steiermark. Ein 31-jähriger Lenker aus dem Bezirk Leibnitz war mit seinem Pkw auf der B 69 von Vogau Richtung Ehrenhausen unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn kam er ins Schleudern, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde wieder auf die Straße zurückgeschleudert. Der 31-Jährige und seine 36-jährige Beifahrerin - auch sie aus dem Bezirk Leibnitz - wurden verletzt und mussten ins LKH Wagna eingefliefert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Straß, Vogau und Obervogau standen mit 14 Mann im Einsatz.