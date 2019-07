Bei einem Abbiegevorgang in Leibnizt kam es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall. Dabei wurde der Radfahrer (21) schwer verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © Jürgen Fuchs

Der 21-jährige Radfahrer aus Wagna wollte am Mittwoch gegen 18.10 Uhr die Kreuzung Südbahnstraße/Klöpferweg überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 66-jährige Pkw-Lenkerin an der Kreuzung in den Klöpferweg einbiegen. Die Frau hat den Radfahrer offenbar übersehen und rammte ihn. Der 21-Jährige wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit schweren Gesichts- und Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert.