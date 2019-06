Nachbar drang am frühen Morgen in verrauchte Wohnung ein und weckte schlafenden Bewohner. Kochgut hatte auf dem Herd Feuer gefangen.

Das angebrannte Kochgut wurde ins Freie befördert © Feuerwehr Eibiswald

Zu einer gefährlichen Situation kam es am frühen Sonntagmorgen in Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg). In einer Wohnung war Kochgut in Brand geraten, der Bewohner wurde von einem Nachbarn gerettet.