Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Unfallstelle an der B 73 © FF Heiligenkreuz am Waasen

Kurz nach Mittag kam es am Samstag auf der B 73 in Heiligenkreuz am Waasen zu einem schweren Unfall. Im Kreuzungsbereich Prosdorf kollidierte ein in Richtung Kirchbach fahrender Pkw-Lenker mit einem Auto, das gerade dabei war, in die Bundesstraße einzubiegen.