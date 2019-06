Kleine Zeitung +

Lenkerin und Beifahrer leicht verletzt Fahrzeug kam von Straße ab und stürzte in Wald

Junge Lenkerin kam in Remschnigg bei Leutschach (Bezirk Leibnitz) von der Fahrbahn ab. Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen. Rettung brachte Fahrerin und Beifahrer in das Spital.