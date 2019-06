Ein 42-jähriger Mann war auf die örtliche Polizeiinspektion gekommen und hatte angegeben, dass 16-jähriges Mädchen tot in seiner Wohnung liegen würde. Opfer und mutmaßlicher Täter kannten einander. Nachbarin: "Traue ihm Tat nicht zu".

In einer Wohnung dieses Hauses wurde die 16-Jährige Tot gefunden © Breitegger

Im Schlafzimmer einer Wohnung eines 42-jährigen Weststeirers in Deutschlandsberg ist am Donnerstagabend eine tote Jugendliche (Mächchen, 16 Jahre) gefunden worden. Aufgrund der Spurenlage ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Bei der 16-jährigen wurden Würgemale in der Halsgegend festgestellt. Die Ermittler stehen aber vor vielen Rätseln.