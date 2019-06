Facebook

Gemeinsame Ausfahrt durch die Weinberge: 700 Vespas nehmen bei „Steiravespa“ am Rebenland-Corso teil © Vespaclub Scootia

"Vespa trifft Schilcher" heißt es am Freitag und Samstag wieder in Deutschlandsberg. Rund 250 Vespa-Fahrer werden zu der Veranstaltung des Vespaclub Deutschlansberg erwartet. Gemeinsame Ausfahrten durch die Weinberge und das gemütliche Tratschen am Hauptplatz stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. „Die Fans verbindet die Gemeinschaft und die Lebenseinstellung, das italienische Flair zu genießen und zu leben“, sagt Obmann Werner Polz-Lari. Die Fans ziehen sich durch alle Altersklassen. „Die älteste Vespa und der älteste Fahrer, die schon bei uns waren, kommen auf gut 75, 80 Jahre“, sagt Polz-Lari.