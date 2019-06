Montagabend fand im Pichlingerhof in Söding-St. Johann die Wahlkreiskonferenz des Wahlkreises 6c, bestehend aus den Bezirken Voitsberg, Leibnitz und Deutschlandsberg, statt. Josef Muchitsch und Elisabeth Grossmann führen die Liste an.

Die SPÖ hat ihre Liste für die Nationalratswahl in der Süd- und Weststeiermark gekürt © Rainer Brinskelle

77 Delegierte kamen am Montagabend, just der 167. Geburtstag von Viktor Adler, Gründer der Sozialdemokratie, zur regionalen Wahlkreiskonferenz der SPÖ für die Bezirke Voitsberg, Leibnitz und Deutschlandsberg (Wahlkreis 6c) in den Pichlingerhof nach Söding-St. Johann. Dort wurde über die regionale Liste für die Nationalratswahl am 29. September 2019 abgestimmt.