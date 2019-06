Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Lehrerteam der Musikschule Mureck wird am 4. Juli am Lorberplatz zu erleben sein © MS Mureck

Uferlos startet am Mittwoch, 26. Juni, wieder: "Das Festival ist das zentrale Kulturevent von Mureck geworden. Wir sind auch schon überregional bekannt und das ist besonders erfreulich, weil Gäste teilweise von weit her kommen, die bei uns übernachten und die Kulinarik genießen“, hat „Uferlos“ für den Murecker Bürgermeister Anton Vukan durchaus auch eine wirtschaftliche Dimension angenommen. Bisher auf rund einen Monat angelegt, wartet man heuer mit einem etwas kürzeren Veranstaltungsreigen auf, der dafür aber, so Vukan, „verdichtet wurde“.