Der Südsteirer Niklas Müller (28) wurde in Wien zum Priester geweiht. In seiner Heimat Strass und in St. Veit am Vogau feierte er mit vielen Gläubigen seine Primiz.

Niklas Müller (Mitte) mit Bischof Wilhelm Krautwaschl und Pater Ignaz Domey (links) bei seinem ersten Gottesdienst © Anton Barbic

Grund zum Feiern gab es am Wochenende in der Pfarre Straß. Der dort geborene und aufgewachsene Niklas Müller (28) wurde am Samstag im Stephansdom in Wien von Kardinal Christoph Schönborn zum Priester geweiht. Am Abend des gleichen Tages erfolgte vor der Pfarrkirche in Straß sein Empfang, bei dem er von Pfarrer Robert Strohmaier, einer Abordnung seiner Ordensgemeinschaft mit Leiter Pater Ignaz Domey an der Spitze, Bürgermeister Reinhold Höflechner und weiteren Gemeinde- und Vereinsvertretern begrüßt wurde. Bei der festlichen Vesper spendete er den mitfeiernden Gläubigen seinen ersten Primizsegen.