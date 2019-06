Facebook

Die Microinnova Engineering GmbH mit Sitz in Allerheiligen bei Wildon ist zahlungsunfähig und meldete beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung an. Laut den Kreditschützern von AKV und KSV wird bei einer 30-prozentigen Quote eine Entschuldung binnen zwei Jahren angestrebt. Betroffen sind 27 Dienstnehmer und 85 Gläubiger.