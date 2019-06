Facebook

Claudia Rossbacher und Sabine Fieser-Just mit dem „Genussmobil“ der Energie Steiermark © Lucija Novak

Normalerweise zieht sie eine mörderische Spur durch die Steiermark, in den vergangenen Monaten waren es aber kulinarische Pfade, denen sie genussvoll folgte: Steirerkrimi-Autorin Claudia Rossbacher erklärt, wie es dazu kam: „Ich wurde von meinem Verlag gefragt, ob ich ein Kochbuch machen will. So ergab sich dieses Genussbuch, das ich gemeinsam mit meiner Freundin Sabine Flieser-Just, die Genusscoach ist, nach Slow-Food-Kriterien umgesetzt habe.“