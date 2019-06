Vier Jugendliche wollten in Leibnitz einen 14-Jährigen auf offener Straße berauben. Einer der Burschen verletzte nach seiner Festnahme auch noch einen Polizisten, ein weiterer Täter ist flüchtig.

Der 14-Jährige wurde auch mit einem Messer bedroht © Symbolbild: Erwin Scheriau

Vier Burschen haben Donnerstagabend in der Steiermark einen 14-Jährigen beraubt und verletzt. Das Opfer flüchtete zur Polizei und erstattete Anzeige. Bei der Fahndung wurden drei der Verdächtigen geschnappt. Einer hatte Cannabiskraut bei sich, ein anderer widersetzte sich den Beamten. Der dritte legte ein Geständnis ab. Nach dem vierten Jugendlichen wird noch gesucht, so die Polizei am Freitag.