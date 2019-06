Hermann Schenker hat sich einen Traum erfüllt: Mit seiner Pinto-Stute „Joyce“ stellte er an der Original-Kulisse in Kroatien ein Motiv aus dem „Winnetou“-Film nach.

Ein Mal Cowboy, immer Cowboy: In Winnetou-Pose, aber in Cowboy-Outfit steht Hermann Schenker am Zrmanja-Canyon in Kroatien © KK

Sich einen Lebenstraum zu erfüllen, das zaubert den meisten Menschen ein ganz eigenes Lächeln ins Gesicht. So ist es jedenfalls bei Hermann Schenker. Der 54-Jährige aus Obervogau ist bekennender Winnetou-Fan. Nicht nur die Karl May-Bücher haben es ihm angetan, auch jeden einzelnen Film kennt er in- und auswendig. Kaum etwas wünschte er sich deshalb mehr, als ein Mal in seinem Leben mit seinem eigenen Pferd zu einem der Originaldrehorte am Fluss Zrmanja zu reiten und dort ein Filmmotiv nachzustellen: Oberhalb der Schlucht, an der im Film schon Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand hoch zu Ross posierten.