Wieder Bluttat in Gralla Fleischermesser als vermutliche Tatwaffe sichergestellt

Streit in Wohnhaus in Gralla eskalierte in der Nacht auf Montag. Mann (58) soll mehrmals auf Ex-Frau eingestochen haben, sie entkam dem Tod nur knapp. Das Paar war polizeibekannt.