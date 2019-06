Kleine Zeitung +

160. Todestag Wieso in Stainz der Erzherzog gefeiert wird

Vor 160 Jahren starb der adelige Reformer, Bürgermeister und Visionär Erzherzog Johann. Am 15. Juni (ab 15 Uhr) findet ein großer Festakt in Stainz statt. Im Burgmuseum in Deutschlandsberg gibt es zudem eine Sonderausstellung.