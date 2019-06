Facebook

Wolfgang Grinschgl und Uschy Maier laden zur Performance „Seelenstaub“ nach Wald bei Stainz © Wolfgang Grinschgl

Seine Kunst präsentiert der international erfolgreiche Künstler Wolfgang Grinschgl am kommenden Wochenende im Vinariat Maier in Wald 7 bei Stainz. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Live-Performance mit dem Titel „Seelenstaub“, zu der am Freitag und am Samstag geladen wird.