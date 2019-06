Ein turbulentes Wochenende gab es im Adamhof und in der Arche Noah.

13 Katzen befanden sich in den Transportkörben, die vor dem Tierschutzhaus abgestellt wurden © KK

Engagierte Tierschützer erleben einiges. Doch kann man sie immer wieder überraschen. So erging es am Pfingstwochenende dem Team des Tierschutzhauses Adamhof in Straß. Man hatte einen gut besuchten „Tag der offenen Tür“, der mit einem unerwarteten Zuwachs endete. „Wir hatten gerade alles gut hinter uns gebracht, sind im Team noch kurz zusammen gesessen. Als ich fahren wollte und vor die Türe ging, entdeckte ich drei Transportkäfige mit gleich 13 Katzen, die anonym bei uns abgestellt wurden“, erzählt Vorsitzender Charly Forstner.