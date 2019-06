Unfall in Straden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eines der Pferde kam beim Bergabfahren ins Rutschen und verletzte sich © APA/HANS KLAUS TECHT/Sujetfoto

Eine Ausfahrt endete am Pfingstsamstag in Straden für einen Kutscher (71) im Spital. Der Mann war auf dem Weg zu einer Hochzeit. Beim Bergabfahren in der Ortschaft Marktl kam eines der beiden Pferde ins Rutschen und brach sich den Oberschenkel. Beide Tiere gingen durch und die Kutsche prallte gegen einen Steinzaun. Der Kutscher stürzte von der Kutsche und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Eines der Pferde musste eingeschläfert werden, das zweite wurde leicht verletzt.