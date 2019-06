In die zuletzt eingeschlafenen Pläne für den Neubau der L 601 durchs weststeirische Laßnitztal kommt wieder Bewegung. Der Regionalverband Südweststeiermark will sich benötigte Grundstücke sichern.

Die Pläne für einen Neubau der L 601 stoßen seit Jahren auf Zuspruch und Widerstand © Robert Lenhard

Viele Jahre war sie im Bezirk Deutschlandsberg das Aufregerthema schlechthin. In letzter Zeit wurde es jedoch ziemlich ruhig um die „L 601 Neu“. Nun kommt wieder Bewegung in die Bemühungen um den Bau einer leistungsstarken und möglichst nah an der Koralmbahn entlang führenden Straßenverbindung durchs Laßnitztal.