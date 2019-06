Kleine Zeitung +

Stainzer Dreihaubenkoch sperrt Cafe auf Autohaus Gady übernimmt bekanntes Wirtshaus

Neues aus der Gastro-Szene: Gadys "Schlosskeller Südsteiermark" am Seggauberg soll 2020 aufsperren. Das Stainzerhofteam eröffnet mediterranes Weinlokal Lokal in Ehrenhausen. Und: Wieso es in Leibnitz nun Fußpflege statt Fleisch gibt. Und ob das Cafe Elefant seine Betreiber verliert.