Bluttat in Gralla

Der Polizei-Quadrocopter im Einsatz © Wilfried Rombold

Nach der Bluttat in Gralla (Bezirk Leibnitz) am Montagabend laufen weiter die Ermittlungen des Landeskriminalamts. Eine 46 Jahre alte Frau war mit 15 Stich- und Schnittwunden im Bauchbereich und am Hals aufgefunden worden. Die schwer verletzte Frau wurde ins LKH Wagna eingeliefert und notoperiert. Lebensgefahr besteht seit dem Abend keine mehr. Sie soll heute erstmals zum Tathergang befragt werden.