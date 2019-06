Kaindorf„Steinernes Wehr“ feiert sein 90. Jubiläum

Schon am Tag seiner Eröffnung erlebte das Naturbad in Kaindorf einen großen Ansturm. Bis heute ist das Bad eine Institution.

Badespaß ab den ersten Tagen: Eine Ansichtskarte vom „Steinernen Wehr“ aus dem Jahr 1937 © KK

Genau 90 Jahre ist es her, dass Familie Pratter in der Flusslandschaft bei Kaindorf ihren Badebetrieb „Zum Steinernen Wehr“ eröffnete. „Meine Großeltern wollten an einem Sonntag im Jahre 1929 zu Mittag aufsperren. Als sie von der Kirche zurückkamen, war bereits alles voller Leute“, sagt Franz Pratter. Der Enkel des Gründers sorgt mit seiner Frau Dorli und mit seiner Tochter Chrissie in dritter und vierter Generation für das Wohl der Badegäste. „Gleich am ersten Tag hatten meine Großeltern alle Hände voll zu tun. Mein Opa hatte eine kleine Holzhütte aufstellen lassen. Das war das Buffet. Meine Oma hat Schmalzbrote geschmiert.“