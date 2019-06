Wildon Harald Gosch ist der neue Kommandant der Polizei Wildon

Facebook

Berkspolizeikommandant Christian Zöhrer, Landespolizeidirektor-Stellvertreter Manfred Komericky und Inspektionskommandant Harald Gosch bei der Dekretübergabe © LPD/Plozner

Mit 1. Juni steht die Polizeiinspektion Wildon unter neuer Leitung: Kontrollinspektor Harald Gosch ist von nun an als Inspektionskommandant im Einsatz. Neu auf der Polizeiinspektion ist Gosch nicht. Seit 2007 ist er in Wildon als stellvertretender Inspektionskommandant tätig. Mit Samstag übernimmt er nun seine neue Aufgabe als Inspektionskommandant und folgt in dieser Funktion Kontrollinspektor Heimo Aldrian.