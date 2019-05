Facebook

Das Jugendblasorchester der Musikschule Groß St. Florian holte einen ersten Preis © Pölzl

Allen Grund zum Feiern hat das Jugendblasorchester der Musikschule Groß St. Florian unter der Leitung von Gerald Oswald. Beim Jugendblasorchester-Landeswettbewerb in Krieglach erspielten die jungen Musikerinnen und Musiker in der Stufe BJ (maximales Durchschnittsalter 14 Jahre) einen ersten Preis. Gleichzeitig qualifizierten sie sich bereits zum fünften Mal für die Teilnahme am Bundeswettbewerb, der am 27. Oktober in Grafenegg (NÖ) über die Bühne geht. Die mitgereisten Musiklehrer Barbara Sackl-Zwetti und Elfriede Erregger-Rößl sowie Direktor Josef Deutschmann und viele Eltern drückten vor Ort die Daumen und gratulierten dem erfolgreichen Orchester.