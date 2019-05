In Wildon startet ein Projekt zur Begrünung ungenutzter Ackerflächen. Damit will man dem Artensterben entgegenwirken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Reiter-Haas und Werner Kammel bringen Insektenfreundliches Saatgut aus © Barbara Kluger

Mit einem eigens entwickelten Saatgut will der Wildoner Verein „Regionale Naturschutzplanung“ gegen das Artensterben vorgehen. Die Idee ist so einfach wie effizient: Kleine, nicht bewirtschaftete Flächen inmitten von Äckern sollen mit dem speziellen, blumenreichen Saatgut begrünt werden. Die Blumen locken Insekten an, die die Nahrungsgrundlage der gefährdeten Feldlerche und weiterer Vögel sind.