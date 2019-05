Im Rahmen einer Exkursion kam ein 16-jähriger Schüler in einem Weingarten bei Leibnitz zu Sturz. Er verletzte sich am Knie und wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert.

In diesem Weingarten in Leibnitz kam ein 16-Jähriger zu Sturz und verletzte sich am Knie © FF Kaindorf/Sulm

Schmerzhaft endete eine Exkursion für einen 16-jährigen Schüler im Gemeindegebiet von Leibnitz. Der Bursche war gegen 10.30 Uhr in einem Weingarten am Kogelberg unterwegs, als er in dem nassen und steilen Gelände plötzlich zu Sturz kam und sich dabei das Knie verletzte. Aufgrund des unwegsamen Geländes und der starken Schmerzen wurde bei der Alarmierung der Einsatzkräfte gleich ein Rettungshubschrauber angefordert.