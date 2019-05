Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claus (32) aus der Südsteiermark © (c) Ernst Kainerstorfer

Die Sendung "Bauer sucht Frau" läuft seit Jahren auf dem Privatsender ATV. Am morgigen 29. Mai sowie am 5. Juni werden in der 16. Staffel die neuen Kandidaten präsentiert. Mit dabei sind auch zwei Landwirte aus der Südsteiermark. So werden auf dem TV-Sender ATV die Kandidaten beschrieben: