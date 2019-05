Facebook

Die südsteirischen Landessieger: Heidi und Stefan Potzinger, Weinprinzessin Maria, Peter Stelzl (Erzherzog Johann Weine), Markus Skoff mit Tochter, Liane Adam-Lieleg, Sohn Florian, Weinkönigin Katja und Manfred Adam-Lieleg, Josef, David und Cornelia Marko mit Weinbaudirektor Werner Luttenberger © (c) JoHannes Polt

Der Titel "Weingut des Jahres" mit gleich drei Landessiegen ging heuer zwar an den Weinhof Ulrich in der Südoststeiermark. Die Winzer aus der Süd- und Weststeiermark brauchen sich dennoch nicht verstecken. Bei der Landesweinkost 2019 gingen gleich sieben Landessiege an Weinbauern in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg.