Bereits zum 15. Mal öffnen Kirchen ihre Pforten zur Langen Nacht. Auch in der Region beteiligen sich mehrere Pfarren.

Bei der Langen Nacht der Kirchen © Neuhold

Mit einem vielfältigen Programm laden Kirchen in ganz Österreich heute Abend wieder zur Langen Nacht. Diese findet heuer bereits zum 15. Mal statt. Auch in der Region beteiligen sich mehrere Pfarren an der Aktion – mit einem vielfältigen Programm bei freiem Eintritt.