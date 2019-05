An 24 Stationen konnten die Kinder in Gruppen verschiedene Naturthemen erkunden. Sieben Kindergärten erhielten das Zertifikat zum Naturpark-Kindergarten überreicht.

Sieben Kindergärten erhielten das Zertifikat zum "Naturpark-Kindergarten" © Barbara Kluger

Biber, Schmetterling, Käfer & Co standen am Mittwoch beim Markt der Artenvielfalt am Naturparkzentrum Grottenhof auf dem Programm. An 24 Stationen hatten 700 Kinder aus 18 Naturparkschulen und neun Naturpark-Kindergärtendie Möglichkeit, sich mit Themen aus der Natur auseinanderzusetzen. Das heurige Motto der österreichweiten Aktion:"Landschaft voller Tonkünstler".

