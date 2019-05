Facebook

Freuen sich auf die Jubiläumsmesse: Margit Weiss, Pfarrer Alois Stumpf, Josef Hofer, Drago Lukmann und Franz Feiner © Kuzmicki

Für Organist und Kirchenmusiker Josef Hofer ist die berühmte Konrad-Hopferwieser Orgel in der Pfarrkirche Heiligenkreuz am Waasen eines der bedeutendsten Werke der Spätromantik in Österreich. Ein Glücksfall ist für den Experten auch, dass sie in ihrer Authentizität erhalten geblieben und nie dem modischen Zeitgeist gefolgt ist. Denn auch die Orgelgeschichte ist von Veränderung geprägt, hat sich im Wandel der Zeit enorm verändert.

