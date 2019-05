Nach kontroversieller Debatte im Gemeinderat erfolgte in Wildon der Spatenstich für den Um- und Ausbau der Neuen Mittelschule. Über 10 Millionen Euro werden investiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großer Bahnhof beim Spatenstich für den Um- und Ausbau der Neuen Mittelschule Wildon © Bektas/Land Steiermark

Politisch sorgte das Projekt im Vorfeld für einigen Wirbel. Umso größer war die Erleichterung beim Spatenstich für den Um- und Ausbau der Neuen Mittelschule in Wildon. Bürgermeister Helmut Walch erinnerte daran, dass gleich zu Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2015 die Schulleitung mit dem Wunsch an ihn herangetreten sei, die überfällige Sanierung des 1962 erbauten Gebäudes in Angriff zu nehmen. Nun wird diese umgesetzt und auch ein neuer Turnsaal mit einem Gesamtvolumen von über 10 Millionen Euro errichtet.