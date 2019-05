Facebook

Landesrat Johann Seitinger (2.v.r.) schaute sich im Hofladen der Lackners um © Simone Rendl

Landwirtschaftliche Betriebe machen einen großen Teil der Kulturlandschaft der Steiermark aus. Aus diesem Grund müssen die Regionen und die Wertschöpfung aus den natürlichen Ressourcen weiter gefördert und verbessert werden. Dieser Meinung ist Landesrat Johann Seitinger, der in den Betrieb von Anita und Wilfried Lackner geladen hat. „Voitsberg ist ein agrarischer Universalbezirk. Hier findet man von Forstwirtschaft über Viehbetriebe und Urlaub am Bauernhof alles was das Herz begehrt. Die Weststeiermark ist eine Vorzeigeregion, die repräsentiert, warum die Landwirtschaft in der Steiermark und auf nationaler Ebene so unerlässlich ist“, so Seitinger.