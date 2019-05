Facebook

Die Schülerinnen und Schüler aus der HAK Leibnitz besuchten mit ihren Lehrerinnen Babette Leimüller (r.) und Michaela Kosutnik auch die Redaktion der Kleinen Zeitung in Graz © Jürgen Fuchs

Was tut die Europäische Union für die jungen Leute? Wie wollen sich aktuelle und künftige EU-Politiker für die Jugend einsetzen? Und wie können sich engagierte junge Menschen selbst in der Union einbringen? Solchen und ähnlichen Fragen gingen zehn äußerst engagierte Schülerinnen und Schüler der HAK Leibnitz, betreut von ihren Lehrerinnen Michaela Kosutnik und Babette Leimüller, in den vergangenen Wochen nach. Möglich machte es das Projekt „Schüler machen Zeitung“ der Kleinen Zeitung.