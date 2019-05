Kleine Zeitung +

Steirischer Jungwinzer-Bewerb Zum 18. Jubiläum endete eine Ära

Am Wochenende tagte am Leibnitzer Kogelberg die Jury zum Jungwinzer-Bewerb der Steiermärkischen Sparkasse - dabei übergab Vorstand Franz Kerber die "Wein-Staffel" an das designierte Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl.