Projekttag in Leibnitz"Unter Alkoholismus leidet die ganze Familie"

Informationen für alle Interessierten gibt es am 17. Mai bei den Anonymen Alkoholikern in Leibnitz.

Anonyme Alkoholiker Leibnitz: Alkoholismus ist eine Familienkrankheit © (c) Hans-Jrg Nisch - Fotolia

Seit ziemlich genau einem Jahr trifft sich die Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker auch in Leibnitz (in den Räumlichkeiten des Psychosozialen Zentrums in der Wagnastraße 1). Zu Beginn einmal pro Monat, seit kurzem sogar wöchentlich. "Wenn jemand die Hand nach uns ausstreckt, sind wir da", verspricht Wolfram in jedem Fall Unterstützung.

