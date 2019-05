Facebook

Die Polizeiführung und Schüler in der neuen Raumschießanlage © ballguide/Maximilian Wolf

Am Freitag wurde in Wagna das neue Einsatztrainingszentrum der Polizei eröffnet. Es ist nicht nur das größte der Steiermark, sondern auch das derzeit modernste in ganz Österreich. Daran haben die Proteste von Anrainern einen maßgeblichen Anteil. Weil sie über die Lärmbelästigung beim Schießtraining im Freien geklagt hatten, befindet sich die Anlage nun in einer schalldichten Halle, die alle technischen Stückerln spielt.

