Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neue Produktion in Lannach. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit Ilse und Martin Bartenstein beim Spatenstich © (c) Foto Augenblick

"Ich glaube an den Leitsatz ,Ein Unternehmen, das nicht wächst, schrumpft‘, Wachstum ist essenziell“ – bereits vor einem knappen Jahr deutete Martin Bartenstein im Gespräch mit der Kleinen Zeitung an, dass im Jahr 2019 am Standort Lannach etwas „Großes“ bevorsteht. Beim weststeirischen Pharmaunternehmen Gerot Lannach Pharma (G.L. Pharma) stehe die „mit Abstand größte Investition der Firmengeschichte“ bevor. Man hat Wort gehalten. Gestern erfolgte der Spatenstich für den Bau der Pharmaproduktion „PII“ – dafür nimmt das Unternehmen, das von Ilse und Martin Bartenstein gelenkt wird, gut 60 Millionen Euro in die Hand. Die Finanzierung erfolgt übrigens „zur Gänze aus Eigenmitteln“, so Bartenstein.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.