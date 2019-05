Mit der Gründung des heutigen Bildungshauses St. Martin legte Josef Steinberger vor 100 Jahren den Grundstein für ein landesweites Fortbildungs- und Schulnetz. Aktuell gibt es in der Steiermark 14 Standorte.

Der erste Jahrgang in Schloss Stein bei Fehring anno 1947 mit Josef Steinberger in der Mitte © Repro Helmut Steiner

Was wollen wir? Helfen wollen wir – unserer Bauernjugend, die uns braucht, damit sie lernt, sich selbst und anderen erfolgreicher zu helfen, und damit sie sich in dieser heutigen Zeit mit den heutigen Anforderungen besser zurechtfindet.“ Mit dieser Idee setzte Josef Steinberger vor hundert Jahren die steirische Volksbildungsbewegung in Gang.