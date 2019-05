Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Chor „pro musica“ singt mit den Kollegen aus Gleisdorf das Stück „Adiemus“ © Pro Musica

Mit ihrem Chor „pro musica“ hat sich Gerlinde Hörmann in Mooskirchen seit der Gründung 1986 eine Gruppe aus Musikern zusammengestellt, die regelmäßig mit ihrem Können das Publikum begeistern. Jetzt hat sich Hörmann mit ihren Sängern einer neuen Herausforderung gestellt. „Gemeinsam mit dem Chorforum Gleisdorf und dem Kammerorchester Gleisdorf interpretieren wir das bekannte Stück ,Symphonic Adiemus’ neu“, so die Chorleiterin. Mehr als 180 Musiker werden bei den Konzerten in Lannach und Gleisdorf gemeinsam auf der Bühne stehen. „Insgesamt haben wir zwischen 110 und 115 Sänger und ein Orchester bestehend aus 65 Musikern – ein richtiges, musikalisches Spektakel“, freut sich Hörmann.