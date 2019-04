Glasgefäße aus der Römerzeit sind ab sofort im "Schaufenster in die Römerzeit" auf dem Gelände von Flavia Solva in Wagna zu sehen. Großzügiger Sponsor ermöglicht kostenlose Museumseintritte für Volksschüler.

Übergabe der Joanneumskarte "Schule" an die Volksschule Wagna © Universalmuseum Joanneum/Lackner

Neu gestaltet wurde das „Schaufenster in die Römerzeit“ am Gelände von Flavia Solva in Wagna. In der Vitrine werden nun römische Glasgefäße präsentiert und die Entwicklung dieses seit mehr als 3500 Jahren bekannten Werkstoffes erzählt. Die ausgestellten Objekte stammen aus der Provinzialrömischen Sammlung des Universalmuseums Joanneum.