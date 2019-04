Kleine Zeitung +

Neuer Ressourcenpark in Leibnitz Eine Art Supermarkt für den Müll

Seit wenigen Monaten ist das neue Abfallsammelzentrum in Leibnitz, eine Art Referenzprojekt für das Müllsammeln, in Betrieb. Am Montag besuchte Landesrat Hans Seitinger die Anlage. Weitere solcher Ressourcenparks sollen in der Steiermark errichtet werden.