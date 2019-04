Facebook

Für Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gab es einen „regionalen“ Geschenkskorb – überreicht von Bürgermeister Johann Mayer und Vizebürgermeisterin Kerstin Oswald. © Anton Barbic

Die historische Außenfassade des Gemeindeamtes von Hengsberg blieb erhalten. Im Inneren des denkmalgeschützten Gebäudes blieb im Zuge des Umbaus aber kaum ein Stein auf dem anderen. So wurden alle Decken und Wände erneuert. Auch die Räume im Keller, den zwei Stockwerken und im Dachgeschoß wurden an die aktuellen kommunalen Erfordernisse angepasst. Durch einen Zubau mit einer modernen Liftanlage können außerdem alle Ebenen barrierefrei erreicht werden. Im Dachgeschoss findet man nun die öffentliche Bücherei und eine sehenswerte Münzsammlung. In etwa einjähriger Bauzeit wurde das etwa eine Million Euro kostende Projekt fertig gestellt.