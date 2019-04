Facebook

Landespolizeidirektor Gerald Ortner, LH Hermann Schützenhöfer und BMI-Generalsekretär Peter Goldgruber gratulierten den neuen Exekutivbeamten © steiermark.at/Streibl

Exakt 34 Frauen und 66 Männer verstärken ab sofort die Polizei in der Steiermark. In Stainz fand am Freitag der feierliche Kursabschluss der Grundausbildungslehrgänge am Bildungszentrum Graz statt. Hunderte Gäste, darunter viele Ehrengäste, verfolgten die Feier.