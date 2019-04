Facebook

Stefan Windberger (Neos), Thomas Maier (FPÖ), Patrick Dorner (ÖVP), Lara Köck (Grüne), Elisabeth Koch (SPÖ) diskutierten am Podium © Barbara Kluger

"Politische Bildung kommt im Unterricht unserer Meinung nach recht kurz. Deshalb wollten wir das selbst in die Hand nehmen", sagt Celine Jahrmann. Die Landesschülervertreterin und ihr Team luden deshalb Kandidaten zur EU-Wahl von fünf Parteien zu insgesamt fünf Podiumsdiskussionen in der Steiermark. Am Mittwoch fand der Auftakt im Bundesschulzentrum Deutschlandsberg statt. Weitere Podiumsdiskussionen finden noch in Admont, Leoben, Graz und Gleisdorf statt.

