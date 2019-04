Facebook

Die Kinder und Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei © KK

Auf eine erfolgreiche Weiterbildung in der Karwoche ist der Blasmusikverband Leibnitz stolz: 66 junge Musikerinnen und Musiker nahmen am Junior-Seminar auf Schloss Laubegg teil. Die Ausbildner vermittelten den Kindern und Jugendlichen Grundwissen in Sachen Orchesterspiel, Body-Percussion, Instrumentalunterricht sowie Gehör- und Stimmbildung. Daneben kamen auch Sport und Spiel nicht zu kurz.