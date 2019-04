Facebook

Die Stölzle-Lehrlinge Jessica Starchl und Daniela Hansbauer zeigen, dass auch Mädchen in technischen Berufen brillieren können © Simone Rendl

Mädchen, deren Traumberuf Elektrotechnikerin oder Mechatronikerin ist und mehr Burschen, die sich für soziale Berufe berufen fühlen – das ist die Wunschvorstellung, die Martin Neubauer, Institutsleiter des Wifi Steiermark zur Realität machen will. Seinen Teil dazu trägt der „Girls’ Day“ bei, der jedes Jahr in der vierten Aprilwoche junge Mädchen dazu inspirieren will, in ihrem späteren Leben in einem technischen Beruf Fuß zu fassen. „Dieser Tag ist jedes Mal aufs Neue wichtig im Zusammenhang mit der Bildungsorientierung junger Menschen“, so Bildungslandesrätin Ursula Lackner, die bei Stölzle Oberglas in Köflach den heurigen „Girls’ Days“ ankündigte. „Es geht nicht mehr darum, junge, engagierte Mitmenschen aufgrund ihres Geschlechts zu beurteilen, sondern ihre Talente, Interessen und Leidenschaften wahr- und ernstzunehmen.“